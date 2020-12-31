Şehitlere tahammül edemedi! İBB'den 15 Temmuz şehitlerine büyük ayıp

CHP zihniyetinin AK Parti düşmanlığı iyice tehlikeli bir boyut kazandı. AK Parti'nin savunduğu her şeye karşı çıkmaya kendini şartlayan CHP, milli durumlarda dahi muhalif hareket etmek için şehitlerimize saygısızlık etmeyi göze alıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında belediye başkanının evine kaçarak kahvesini için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun izinden giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede türlü skandallara imza atıyor. Son olarak 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan duvarın yılbaşı panosuna çevrilmesi pes dedirtti.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İBB’nin Yenibosna yerleşkesi içindeki 15 Temmuz Şehitleri köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları duvardan kaldırılarak, aynı yere ışıklarla ve balonlarla süslenen bir köşe oluşturuldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun faaliyetlerine ilişkin görüntüler de duvara yansıtıldı.