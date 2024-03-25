‘Şehitler köşesi’ne gençlerden yoğun ilgi

Derneğin genel sekreteri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Şube Başkanı Şirin Adıyaman’ın öncülüğünde, gençlerin dijital bağımlılıktan uzaklaşıp kitap okumalarını yaygınlaştırmak amacıyla “Ölümsüz Kahramanlar Projesi” hayata geçirildi.

Valiliğin de destek verdiği proje kapsamında kentteki 5 kafe ve işletmede, Hakkari merkez ve 4 ilçesinin adının verildiği “Şehitler Köşesi” oluşturularak, raflara roman, hikaye ve ansiklopedi ağırlıklı kitaplar yerleştirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde açılışı yapılan kitap köşelerinin kurulduğu mekanlara gelen gençler, hem kitap okuyarak zamanlarını değerlendiriyor hem de şehitleri yad ediyor.

“Gençleri kitapla buluşturmaya çalışıyoruz”

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, gençlerin yaşadığı en önemli sorunlardan birinin sosyal medyada fazla zaman geçirip yalnızlaşmaları olduğunu söyledi.

Kentteki gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak için hazırlanan projeye destek verdiklerini anlatan Çelik, “Şu anda Hakkari’de 5 kafe ve işletmede kitaplık oluşturduk. Gençlerin sevebileceği kitapları bıraktık. Gençlerin yoğun bulunduğu kafelerde bu hizmete devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar çok sayıda kafede kitaplık köşesi kurarak gençlerin kitapla buluşmasına vesile olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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