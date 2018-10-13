Şehitler Köprüsü'nde yürekler ağızlara geldi! Yakalandılar
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden, hem kendi, hem de başkalarının canını tehlikeye atarak patenli ve bisikletli olarak geçen 2 genç yakalandı.13 Ekim 2018 Cumartesi 16:11
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinden trafiği tehlikeye düşürecek şekilde geçen patenli ve bisikletli 2 genç yakalandı.
Tehlikeli bir biçimde araçların arasından geçtikleri görüntüleri sosyal medyaya koyan gençler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İsmail Öznam ve İslam Soysal ikamet ettikleri adreslerinde polis tarafından alınarak Arnavutköy Polis merkezine götürüldü. 216'şar lira para cezası kesilen gençler daha sonra serbest bırakıldı.
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