0553 313 94 23

Şehitkamil, kurban hazırlıklarını tamamladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerleriyle ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
Şehitkamil, kurban hazırlıklarını tamamladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı öncesi satış ve kesim yerleriyle ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. Başkan Fadıloğlu, vatandaşın ikamet ettiği adrese en yakın kurban satış ve kesim yerini kullanarak kurbanını rahatlıkla kesebileceğini kaydetti.


Vatandaşın dini ibadetinin gereğini rahatlıkla yerine getirmesi adına önceden çalışma yapan Şehitkamil Belediyesi, bu yılki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerlerini belirledi. İlçe genelinde kurban satış yerleri; Umut Mahallesi semt pazarı yanı, Şirinevler Mahallesi eski Et Balık Kurumu yanı, Aydınlar Mahallesi Lara Düğün Salonu yanı, Sinan Organize Besi Bölgesi olarak belirlendi. İlçe genelinde kurban kesim yerleri; Emek Semt Pazarı, Umut Semt Pazarı, Basra Semt Pazarı, Beykent Semt Pazarı, Fıstıklık Semt Pazarı, Gazikent Semt Pazarı, Özgürlük Semt Pazarı, İncilikaya Semt Pazarı, Merveşehir Semt Pazarı, Güvenevler Semt Pazarı, Seyrantepe Semt Pazarı, Değirmiçem Semt Pazarı olarak belirlendi.



“Hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz”


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hijyen şartlarına uygun satış ve kesim alanlarıyla en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, “Her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı münasebetiyle kurban kesimleri için her türlü hazırlığımızı yaptık. Vatandaşlarımız, Şehitkamil Belediyesi olarak belirlediğimiz; Umut Mahallesi semt pazarı yanı, Şirinevler Mahallesi eski Et Balık Kurumu yanı, Aydınlar Mahallesi, Sinan Organize Besi Bölgesi’nden kurbanlıklarını alabilecekler. Vatandaşlarımız, kendilerine yakın olan; Emek Semt Pazarı, Umut Semt Pazarı, Basra Semt Pazarı, Beykent Semt Pazarı, Fıstıklık Semt Pazarı, Gazikent Semt Pazarı, Özgürlük Semt Pazarı, İncilikaya Semt Pazarı, Merveşehir Semt Pazarı, Güvenevler Semt Pazarı, Seyrantepe Semt Pazarı, Değirmiçem Semt Pazarı kurban kesim yerlerini kullanarak kurbanlarını hijyenik bir ortamda kestirebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza; atıklarını atabilecekleri, oturup dinlenebilecekleri, çaylarını içebilecekleri, kahvaltı yapabilecekleri mekanları sunacağız. Her sene hizmet kalitesini daha yukarıya çıkarmaya gayret gösteriyoruz. Daha nitelikli hizmet verebilmek adına bu sene pazar yerlerinin tamamında serbest kesime müsaade edeceğiz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın, tüm İslam alemine hayır, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD heyetiyle görüşme sonrası Akar'dan açıklama
    1. ABD heyetiyle görüşme sonrası Akar'dan..
    2. Ödemiş’te belediye bünyesinde..
    3. Kınık Höyük'te kartal heykelleri bulundu
    4. Vodafone, "Güvenli Araç Çözümleri"ni..
    5. Dicle Elektrik kaçak tüketimi..
    6. Yüksekova’da silah ve mühimmat ele..
    7. Brezilya’da havalimanından çalınan..
    8. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
    9. MEB'den öğretmenler için kısa öykü..
    10. Alanya’da otomobilden uyuşturucu hap..
    11. Serdivan Belediyesi hayırseverlerle..
    12. Mersin'de orman yangını
    13. Diego Forlan futbolu bıraktı
    14. Hac, Müslümanların kardeşlik kongresidir
    15. Eskişehir’den milli hentbolcularımız..
    16. Seferihisar bilişim mucitlerini arıyor
    17. ASELSAN'ın bu yılki net karı belli oldu
    18. Fransa'dan Mitroglou açıklaması!
    19. Mudanya’da balık fiyatları cep yakıyor
    20. Giray Bulak: "4-5 oyuncu almayı..
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”