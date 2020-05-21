  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Duha namazı nedir? | Duha namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Gümrük vergisinde bir adım daha
için kalan
Aktüel

Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin silah arkadaşları Kars’ta lokma dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:59:26 -
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin silah arkadaşları Kars’ta lokma dağıttı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde gönüllü katıldığı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Bölük Komutanı Yüzbaşı Ferhat Çiftçi için Kağızman Jandarma Komando Taburu lokma dağıttı.

Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 18 Mayıs’ta düzenlenen operasyona gönüllü bir timle katılan ve şehit olan Kağızman Jandarma Komando Taburuna bağlı 2. Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) silah arkadaşları, İstiklal Alanı’nda kurulan stantta şehitler için dua etti.

Alana "Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Ruhu Şad Olsun" pankartı asan silah arkadaşları, vatandaşlara iftarlık lokma dağıttı.

Kent sakinlerinden Mustafa Aktaş yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Çemçe bölgesinde bölücü hain PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, yüzbaşımız Ferhat Çiftçi şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Yüreğimiz sızlıyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Unutmasınlar ki şehitlerimizi her zaman anıyoruz ve en önemlisi de onların ruhuna dualar ediyoruz. İnşallah dualarımız yerini bulur, Allah mekanlarını cennet etsin." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı