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Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin acı haberi ailesine verildi

Kars’ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin acı haberi Isparta’daki ailesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 20:12:02 -
Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin acı haberi ailesine verildi

Kars’ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Yüzbaşı Ferhat Çiftçi’nin acı haberi Isparta’daki ailesine ulaştı.


Kars’ın Kağızman ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, şehit düştü. Şehit Ferhat Çiftçi’nin şehadet haberi Isparta’daki evine ulaştı. Şehidin İskender Mahallesi’nde ikamet eden eşi Secaat Çiftçi’ye acı haberi Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu verdi.


Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin Mete isminde 1,5 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

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