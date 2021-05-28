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Gündem Şehit Yasin Börü davasında yeni gelişme
Gündem

Şehit Yasin Börü davasında yeni gelişme

Yasin Börü'nün şehit edilmesi davasında 20 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 15:44:00 - 2021-05-28 15:44:35
Şehit Yasin Börü davasında yeni gelişme

Yasin Börü’nün öldürülmesi davasında 20 sanığın “çocuğu canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 2 sanığın beraatı, firari 3 sanığın dosyasının ayrılması talep edildi.

Yargıtayın bozma kararının ardından Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te HDP'nin kışkırtması sonucu yaşanan Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde vahşice katledilen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davada savcı esasa ilişkin mütaalasını açıkladı. 25 sanık yönünden tekrar görülen davada, esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, 20 sanığın 'Çocuğu canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 21'i tutuklu 22 sanık ile taraf avukatları katıldı. Bazı sanık avukatlarının mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadıkları zapta geçirildi.

Mahkeme Başkanı sanık savunmalarının tamamlandığını belirterek, esas hakkındaki görüşünü açıklamasını için Cumhuriyet Savcısına söz hakkı verdi. Savcı, mütalaasında 20 sanığın 'Çocuğu canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istendi. 1'i tutuklu 2 sanığın delil yetersizliğinden beraatlerini isteyen savcı, firari 3 sanığın da dosyasının ayrılmasını talep etti. Mütalaanın ardından sanık ve avukatları savunma hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Süre taleplerini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklardan kasten öldürme suçundan mahkum edilen 24'ü ile Hüseyin Okçu'nun beraatına ilişkin hükmü bozmuştu. Bozma ilamında Yasin Börü'nün olay tarihinde 18 yaşından küçük olduğuna dikkat çekilerek, 'Canavarca hisle öldürmek' suçundan mahkum edilen sanıkların bu suçu çocuğa karşı işlediğinin de değerlendirilmesi gerektiği belirtilmişti.

Kaynak: Sabah

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