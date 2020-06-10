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Aktüel

Şehit Yakup Aktürk adına Kütüphane yapıldı

Akşar İlkokuluna yeni kütüphane yapılarak Şehit Yakup Aktürk’ün ismi verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:33:37 -
Şehit Yakup Aktürk adına Kütüphane yapıldı

Akşar İlkokuluna yeni kütüphane yapılarak Şehit Yakup Aktürk’ün ismi verildi.


Şenkaya ilçesi Akşar ilkokuluna Şenkaya kaymakamlığı ve Hayır severler tarafından kütüphane yapıldı.


Açılışını yapan Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, “Kütüphanemiz Akşar İlkokulu içerisinde yapıldı. Hayırseverlerimizin ve kaymakamlığımızın destekleriyle tamamlanıp öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi. Kütüphanemize 2015 yılında terör örgütü tarafından araçlarının taranması sonucu şehit olan korucu Yakup Aktürk”ün adını vereceğiz” dedi.

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