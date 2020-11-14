Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetler e-Devlet’e taşınacak

Böylelikle aylık bağlanması, eğitim öğretim yardımı, kamuda istihdam süreçleri, ücretsiz ulaşım hakkı gibi pek çok hizmetle ilgili iş ve işlemlere yönelik süreçlerin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması sağlanacak. Bakanlığın verilerine göre, Eylül 2020 itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sayısı 44 bin 384’e ulaştı. 188 bin 514 şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife malulü ve vazife malulü yakınına ücretsiz seyahat kartı verilirken, 19 bin 440 şehit ve gazi çocuğu ile gazi ve vazife malullerine 62,9 milyon lira eğitim öğretim yardımı yapıldı. Kovid-19 ile mücadele sürecinde şehit ailelerinin ve gazilerin kapısını sık sık çalan, ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayan ve psikososyal destek hizmeti sunan Bakanlık uzmanları, bu çerçevede 83 binden fazla görüşme gerçekleştirdi.