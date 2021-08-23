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Şehit yakınları: HDP’yi kapatmak için ne bekliyoruz!
Gündem Şehit yakınları: HDP’yi kapatmak için ne bekliyoruz!
Gündem

Şehit yakınları: HDP’yi kapatmak için ne bekliyoruz!

Terör örgütü PKK’nın siyasi sözcülüğü yapan HDP, bebek katili Öcalan için özgürlük istedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 11:28:00 -
Şehit yakınları: HDP’yi kapatmak için ne bekliyoruz!

 Hasan Eğrigöz 

Terör örgütü PKK’nın siyasi sözcülüğü yapan HDP, bebek katili Öcalan için özgürlük istedi. Şırnak’ta partililere seslenen terör sevici HDP’nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, teröristbaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulundu. HDP’li Sancar’ın, “İmralı’daki tecrit mutlaka sona ermelidir” şeklindeki skandal çağrısına tepki yağdı.

Teröristlerden ne farkı var!

Birinin teröristbaşı için bu kadar rahat bir şekilde özgürlük istemesinin şehit ailelerini derinden üzdüğünü belirten Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, şunları dile getirdi: “HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın Şırnak’ta teröristbaşı Abdullah Öcalan için ‘özgürlük’ çağrısında bulunduğu konuşmasını nefretle şiddetle kınıyorum. Elinde binlerce şehidimizin kanı olan biri için bir siyasetçinin kalkıp bu kadar rahat bir şekilde af talep etmesi tüm şehit ve gazi ailelerimizi derinden üzmüştür. HDP’nin her zaman yaptığı şeylerden biri. Ama her zaman yapıyor diye de cezasız kalacak değil. Beşikteki bebekleri, askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşlarımızı şehit eden, kanları ellerinde olan bu teröristlere özgürlük istemek, onlardan olduklarının açık göstergesidir. HDP’nin kapatılması için daha ne bekleniyor.”

Partiler ortak hareket etmeli

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, şunları ifade etti: “Son zamanlarda birilerine özgürlük isteği arttı. Özellikle terör suçlularına. Başta Demirtaş’a özgürlük diye başladılar, şimdi de teröristbaşı Öcalan’a. Bunlara asla fırsat vermemeli. Bunlar terör örgütü PKK’nın son çırpınışları, aynı zamanda HDP’nin de son çırpınışı. HDP kapatılmalı, kapatılamazsa bile siyasi destek olmamalı. Bu da bizim diğer siyasi partilerimizden geçer. Siyasi partilere seslenmek istiyorum; seçime herkes girebilir ama HDP asla. Özellikle CHP’ye bu konuda çok iş düşüyor. Onlarla tekrar bir araya gelmesi, şehit ailelerine büyük bir acı çektir. Ondan dolayı gözlerini açıp bu gerçekleri görmeliler. HDP’ye, PKK’ya karşı bütün sisyasi partileri bir arada görmek istiyoruz. Bizim isteğimiz PKK’nın tamamen bitmesidir. Hükümetimiz, İçişleri Bakanlığı üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Bu mücadeleye artık diğer tüm siyasi partilerin de destek olması gerekir.”
Yeni Akit Gazetesi

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