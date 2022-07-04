Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atama kura çekiliş sonuçları:
Kamu atamaları ne zaman yapılacak? Kamuya atamaları için bekleyen şehit yakını, gazi ve gazi yakını binlerce vatandaş kamu atamalarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu atamalarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları ne zaman yapılacak? Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamaları atama kuraları ne zaman çekilecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katılımıyla şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının eğitim durumlarına göre kamuya atanması töreni yarın gerçekleştirilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama hangi alanlarda yapılacak?
Noter huzurunda yapılacak atamayla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, hemşire, Kur’an kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker, veteriner hekim, hizmetli ve sürekli işçi kadrolarına 374 kişi atanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 47 bin 437'ye ulaşacak. Atama sonuçları aynı gün saat 18.00 itibarıyla "https://sosyalatama.aile.gov.tr/" adresinden öğrenilebilecek.