Mersin'de sarsıcı olay: Kayıp genç aranırken yeni evli gencin cansız bedeni bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesinde, 19 gündür Berdan Irmağı’nda kaybolan 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan’ı arama çalışmaları sürerken, ekipler nehirde başka bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede, sudan çıkarılan cansız bedenin 3 gün önce dünya evine giren 33 yaşındaki Mehmet Muslukal’a ait olduğu belirlendi.

Mersin'in Tarsus ilçesi, Berdan Irmağı'nda üst üste gelen acı haberlerle sarsıldı. Yaklaşık üç hafta önce ırmakta akıntıya kapılarak kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan (18) için yürütülen arama faaliyetleri, bugün beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu.

Vatandaşlar fark etti

Irmak çevresinde arama yapan ekipler ve vatandaşlar, su üzerinde hareketsiz duran bir şahsı fark etti. İhbar üzerine bölgeye ivedilikle sevk edilen kurtarma ekipleri, sudan çıkardıkları kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kimlik tespiti çalışmalarının ardından, cesedin kayıp olarak aranan Kaplan’a değil, 33 yaşındaki Mehmet Muslukal’a ait olduğu anlaşıldı.

3 gün önce evlenmişti

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Muslukal’ın hayatına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Genç adamın henüz 3 gün önce evlendiği öğrenildi. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, Muslukal’ın düğün sonrası psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Talihsiz gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaplan için aramalar sürüyor

Diğer yandan, 19 gündür kendisinden haber alınamayan Batu Yetiş Kerem Kaplan için başlatılan arama kurtarma çalışmaları, Berdan Irmağı boyunca titizlikle sürdürülüyor. Emniyet güçleri ve bölge savcılığı, nehirde bulunan ikinci cesetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

