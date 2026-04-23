Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi
Skandal! Devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi: Devlet uyuşturucu üretir mi? Türk gençleri böyle zehirledi

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İbrahim Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından paylaştığı ve kısa sürede büyük yankı uyandıran belgeler, Türkiye tarihinin karanlıkta kalmış bir dönemini gün yüzüne çıkardı. Yayınlanan videoda, bir dönem devlet kontrolünde uyuşturucu üretimi yapıldığına dair resmi belgeler ve dönemin gazete küpürleri paylaşılarak, "Bir ülke kendi neslini zehirlemek için fabrika kurabilir mi?" sorusu soruldu.

Videoda paylaşılan en çarpıcı belgelerden biri, 24 Kanunuevvel (Aralık) 1928 tarihli ve 1074 sayılı Resmi Gazete nüshası. Belgeye göre:

T.C. uyuşturucu maddeler inhisarı: Resmi Gazete belgeleri

  • "Afyon, Morfin, Eroin ve Kokain" gibi maddelerin imalatı ve satışı üzerine kanun maddeleri düzenlenmiş.
  • İstanbul’da bu maddelerin üretimi için fabrikalar kurulmasına dair resmi kararlar yer alıyor.

Taksim’deki o kemer: "10. Yıl Bira asra Bedel"

Haberde yer alan görüntülerde, İstanbul’un işlek caddelerinden birine asılan devasa bir kemer ve üzerinde yer alan yazı dikkat çekiyor. Kemere asılan panoda, "T.C. Uyuşturucu Maddeler İnhisarı" ibaresi açıkça görülüyor. Bu durum, o yıllarda uyuşturucu üretiminin yasal ve devlet tekelinde yürütüldüğünün kanıtı olarak sunuluyor.

"Eroin iştahı artıyor" başlıkları

Dönemin gazete kupürleri, o günlerde uyuşturucuya bakış açısını da gözler önüne seriyor. Paylaşılan kupürlerde yer alan bazı detaylar ise dehşete düşüren türden:

  • "Eroin iştahı artıyor" ve "Kilosu 1200 liraya satılan bu müthiş zehir halk arasında teammüm ediyor" (yaygınlaşıyor) ifadeleriyle tehlikenin boyutu o günün basınında dahi yer bulmuş.
  • Mazhar Osman’ın "Keyf Veren Zehirler" isimli kitabı da dönemin tıbbi ve sosyal yaklaşımını gösteren belgeler arasında sayılıyor.

"Belgeleri görünce şok oldum"

Melih Gökçek, paylaşımında belgeleri ilk gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, geçmişte "kendi neslini zehirleyen bir sistemin" kurulmuş olmasını eleştirdi. Videonun sonunda yer alan belgeler ve tarihi görüntüler, Türkiye’nin bu karanlık dönemiyle yüzleşilmesi gerektiğini savunan bir tonda son buluyor.

sassas

chp nin yıllardır yaratmak istediği toplum oyuşmalıki düşünmesin üretmesin malesef önemli miktarda gençlerimiz o konumda beyinler uyuşuk acayip bir halleri var yazık gerçekten çok üzücü şimdi ise imal eden birinci elden satanlara acilen idam gelmeli içicilere ise yüksek cezalar verilmeli cinayetle eş değerde olmalı

BAŞKA NE YAPTILAR

UYUŞTURUCU YU REKLAMLA SATIP ZEHİRLEDİ, SİGARAYI ASKERDE BEDAVA DAĞITIP ALIŞTIRIP ZEHİRLEDİ, ASKERE GAZİ VE FİLİMLER YOLUYLA PORNO VE ÇIPLAK KADIN GÖSTERİP , FUHUŞHANELER KURUP FUHUŞA ALIŞTIRDI, ÇIPLANIP KENDİNİ PAZARLAMAYAN KADINI MEMUR YAPMADI, ALKOL KULLANMAYANI MEMUR YAPMADI, OSMANLIDA ULEMANIN ZARALIDIR AÇMAYIN DEDİĞİ ŞEKER FABRİKALARI KURUP AMANSIZ HASLAILARA KAPI AÇTI. kumarhaneler fuhuşhaneler açtı. kısaca ne kadar kötü iğrenç allahın yasakladığı şey varsa serbest edip yapmaya mecbur etti, ne kadar allahın emrettiği iyilik varsa yasakladı.
