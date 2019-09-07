Şehit vermeden 1 yılda Diyarbakır’ı temizledi

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın (JÖAK) başındayken geçen yıl Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Batman İllerini kapsayan Jandarma Bölge Komutanlığına atandı. 2018 yılı Ağustos ayında İl Jandarma Komutanlığına atanan Tuğgeneral Başoğlu, Bölge Komutanlığı görevine atandığı 2019 yılı Ağustos ayına kadar yürüttüğü başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK'yı adeta nefessiz bıraktı. Kırsal alandaki operasyonlarda birliklerin başından bir an olsun bile ayrılmayan Başoğlu, 1 yıl içinde sadece Diyarbakır ve ilçelerinde 42'si ölü, 35'i sağ 77 teröristi etkisiz hale getirildiği operasyonları başarıyla yönetti. Bu operasyonlarda tek bir şehit bile vermedi.

Merasim sokağın 4 faili öldürüldü

Başoğlu'nun bizzat yönettiği operasyonlarda Lice'de öldürülen teröristler arasında Ankara Merasim Sokak'ta çoğunluğu asker 29 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırının faillerinden Gönül Çelik ile 300 bin liralık Gri listede aranan Hamit Akdoğan ile Osman Gülen ile Veli Taşkıran'da bulunuyor. Taşkıran terör örgütü PKK'nın sözde Ape Musa bölge sorumlusuydu. Terörist Hamit Akdoğan ise PKK'nın bomba yüklü araçlarına uzaktan kumandalı düzenek hazırlayarak şehir merkezlerine gönderilen suikast, sabotaj eylemlerinden sorumlu sözde Özel Güç sorumlusuydu.

Kadın yapılanmasının tepe ismi de öldürüldü

Başoğlu'nun yönettiği en önemli operasyonlardan biri de terör örgütünün sözde YJA-Star Kadın yapılanması sorumlusu bomba uzmanı kadın terörist 300 bin liralık Gri listede aranan Şehriban Yöntem'in etkisiz hale getirildiği operasyondu. Sözde Özel Kuvvetler birimindeki kadın terörist Dicle İlçesinde düzenlenen nokta operasyonla öldürüldü. Terörist, Uzman Çavuşlar Ümmet Ufacık, Kadir Çakı, Fatih Uysal ile korucu Ferit Kaçar'ın şehit edildiği saldırıların failiydi.

Ölenler para ödüllü listeden çıktı

Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun başarılı operasyonlarında etkisiz hale getirilenler arasında 1 Milyonluk Yeşil listede aranan sözde Orta Saha Mali Gelir Komitesi sorumlusu Deniz Yüksel, 600 bin liralık Turuncu listede aranan Meryem Aksu, 300 bin liralık Gri listede aranan Ahmet Dorak, İlyas Karakoç, Mesut Aktaş, Müslüm Irmak, Yusuf Kayran, Felat Kocakaya, İbrahim Çelik, Celal Gök, Mehmet Reşat Tekin'de bulunuyor.

Tekin aynı zamanda gazetemiz SABAH ve ATV binasına eş zamanlı bombalı saldırı planlayan teröristlerden biriydi.

Yakalanıp itirafçı olan ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanan PKK'lı İhsan Köçeroğlu ifadesinde, SABAH ve ATV binalarına yönelik eş zamanlı saldırı talimatı Kandil'den Lice'deki teröristlere iletildi. Saldırı öncesi gazete binası çevresinde keşif ve istihbarat çalışması yapan Köçeroğlu yakalandıktan sonra alınan ifadesinde, canlı bomba tarzında bir intihar saldırısı planladıklarını, gerek polis, gerekse bina çevresindeki özel güvenlik önlemlerinin çok sıkı olmasından dolayı bu eylemi yapmaktan son anda vazgeçtiklerini anlattı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştirmek için Lice'den İstanbul'a Zana kod adlı Mehmet Reşat Tekin'in geldiğini, Tekin'in Reina baskını tarzında bir eylem planladıklarını itiraf etti. Terörist Tekin, Tuğgeneral Başoğlu'nun bizzat katıldığı operasyonda 5 teröristle birlikte öldürüldü.

Şimdi bölgeyi temizleyecek

1 yıl içinde hava destekli operasyonlarla şehit vermeden teröristleri By Pass eden Tuğgeneral Başoğlu, geçen hafta Jandarma Bölge Komutanlığına atandı. Başoğlu Diyarbakır'ın yanı sıra kendi sorumluluk alanındaki Mardin, Batman, Şanlıurfa'da da terör örgütü PKK'yı bu bölgelerden de temizleyecek.

Başoğlu, Ankara'da JÖAK Komutanıyken Gümüşhane'nin Kürtün İlçesi kırsalında Eren Bülbül'ün katil zanlısı 4 milyonluk Kırmızı listede aranan sözde Karadeniz açılım grubu sorumlusu Zaza kod adlı Mehmet Yakışır'ın öldürüldüğü operasyonu da başarıyla yönetmişti.

Uyuşturucuya da aman vermedi

Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Lice başta olmak üzere Diyarbakır kırsalında uyuşturucu tacirlerine de göz açtırmadı. PKK'nın önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya yönelik İl Jandarma Komutanlığı yaptığı 1 Ağustos 2018 ile 29 Ağustos 2019 yürüttüğü narko-terör operasyonlarında 26 ton 575 kilo saf esrar ile 17 milyon 969 bin 645 kök hint keneviri ele geçirdi.