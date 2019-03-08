Şehit ve Gaziler Vakfı'ndan çağrı: Kravatlı teröristlerin yönetime geçmesine izin vermemeliyiz

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, 31 Mart sürecine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Aylar, "Biz PKK'lıları nasıl Güneydoğu'da toprağa gömmüşsek, 31 Mart'ta da Şehit ve Gazi aileleri olarak diyoruz ki; 'bunlara sandıkta da ders vermemiz gerekir" ifadesini kullandı.

'Şehit ve Gazilerimize layık olmalıyız'

Türk milletinin şehit ve gazilere bir vefa borcu olduğunu hatırlatan Aylar, "HDP'yi sandığa gömelim ki Şehit ve Gazilerimize layık bir millet olalım. Büyük Türk Milleti; Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle her daim Şehit ve Gazilerin yanında olmuştur. 31 Mart'ta da eminim PKK'ya CHP'ye PKK ile işbirliği yapan herkese gereken cevap sandıkta verilecektir" dedi.

'Kravatlı teröristlere geçit vermeyelim'

Aylar, HDP'li vekilleri kravatlı teröristler olarak nitelendirirken sözlerine şöyle devam etti:

"Milletimize şu çağrıda bulunuyoruz ki biz bu millet için kanımızı canımızı verdik. Seve seve de vermeye herzaman hazırız. Gelin 31 Mart'ta da şehit ve gazilerimizi hatırlayalım. Şehit ve Gazilerimize vefa borcumuzu ödeyelim. Bu ülkeyi kravatlı teröristlerin yönetmesine izin vermeyelim"