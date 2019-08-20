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Şehit ve Gazi yakınlarına kontenjan

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı için öğrenci başvuruları, Konuralp Kampüsü’nde başladı.

20 Ağustos 2019 Salı 13:59
Şehit ve Gazi yakınlarına kontenjan

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı için öğrenci başvuruları, Konuralp Kampüsü’nde başladı. Ön kayıtlara başvuru, 20-22 Ağustos tarihleri arasında, saat 17.00’de mesai bitimi ile son bulacak.


Antrenörlük Eğitimi, Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Spor Yöneticiliği (İkinci Öğretim) bölümlerine, YKS ve Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacak. Düzce Üniversitesi’nin sportif başarılarında büyük bir yeri olan ve önemli başarılara imza atan Spor Bilimleri Fakültesi’ne, öğrencilerin yoğun ilgisi sürüyor. Spor Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği bölümlerinden herhangi birinde eğitim almak isteyen öğrenciler, http://sbf.duzce.edu.tr adresinde bildirilen evraklarla birlikte başvuruda bulunabilecek.



Şehit ve Gazi Yakınları ile Milli Sporcu Kontenjanı


Şehit ve gazi yakınlarına,1 kadın, 1 erkek olmak üzere üç bölüm için 2’şer öğrenci kontenjan hakkı tanındı. Milli sporcularımıza özel kontenjan ayıran Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2019-2020 Akademik yılı için, her bölüm için 5 erkek 3 kadın olmak üzere 24 milli sporcu kontenjanı oluşturdu. Milli sporcular ve lisanslı sporcular Üniversitemizde eğitim hakkı kazanabilmek için kendi branşlarında elemeye tabi tutulacak.


Ön başvurularda kayıtlarını yaptıran öğrenciler, 27Ağustos tarihinde, Düzce Üniversitesi Spor Salonu’nda yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda parkur elemesine tabi olacak.


Detaylı bilgiye http://sbf.duzce.edu.tr/Dokumanlar/sbf/k%C4%B1lavuz.pdf internet adresinden ulaşılabilir.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:59
  1. bilim

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