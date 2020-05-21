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Ekonomi

Şehit ve gazi yakınları atama sonuçları sorgula

399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildi. Vatandaşlar “Şehit yakını atama sonucu 2020” , “Gazi yakını tama sonucu 2020” , “Şehit ve gazi yakınları atama sonuçları sorgula” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:52:00 -
Şehit ve gazi yakınları atama sonuçları sorgula

Şehit ve gazi yakınlarının merakla beklediği atama sonuçları belli oldu. Kura çekimi dijital ortamda noter eşlinde yapıldı. İşte, atama sonuçları…

Şehit ve gazi yakınları atama sonuçları sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atamalarının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda yapıldığını belirtti.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını aktaran Selçuk, toplam 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda atamasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına 48 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini ifade eden Selçuk, atananların 291'inin erkek, 108'inin kadın olduğu, atama tekliflerinin e-uygulama üzerinden personel talep eden kamu ve kuruluşlarına yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, "Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Atama sonuçlarına bugün saat 17.00 itibarıyla “kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama" adresinden ulaşılabilecek.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI ATAMA SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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