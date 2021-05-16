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Gündem Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar toprağa verildi
Gündem

Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar toprağa verildi

Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Yasin Özdamar’ın cenazesi, memleketi Isparta’da toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:03:00 -
Şehit Uzman Onbaşı Yasin Özdamar toprağa verildi

Şehit Yasin Özdamar’ın (24) naaşı, Gelendost İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Çaltı köyüne götürüldü. Helallik alınması için babaevine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Keziban ile baba Sadettin Özdamar gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, köy meydanındaki tören alanına ulaştırıldığında, asker üniforması giyen amcası Murat Özdamar “Beni de askere alın, ben hazırım” dedi. Isparta Müftüsü Bayram Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özdamar’ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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