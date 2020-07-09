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Aktüel

Şehit uzman onbaşı Fatih Manga'nın ailesine acı haber verildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 17:27:47 -
Şehit uzman onbaşı Fatih Manga'nın ailesine acı haber verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan uzman onbaşı Fatih Manga'nın ailesine acı haber verildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Rıza Dalan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, İl Müftüsü Sinan Kazancı ve askeri yetkililer, şehit Fatih Manga'nın annesi Elif Dudu Manga'nın Sümer Mahallesi 201. Sokak'taki evine giderek şehadet haberini verdi.

Şehidin yakınları, komşuları ve askeri yetkililer, anne Manga'yı teskin etti.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı astı.

Şehidin babasının 6 yıl önce vefat ettiği, Bekir ve Ali Osman isminde iki kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehit Manga'nın cenazesinin, yarın Afyonkarahisar'da defnedileceği bildirildi.

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