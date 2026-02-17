  • İSTANBUL
Yerel Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Yerel

Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Askerlik görevini sürdürdüğü sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Akyol için bugün ikindi namazını müteakip Erzurum’un Oltuilçesi Aslanpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde doğduğu Narman ilçesine bağlı Araköy Mahallesi’ne götürülen Akyol, burada toprağa verildi.

Cenaze töreninde baba Rasim Akyol ve kardeşi Arif Akyol’un güçlükle ayakta durduğu görüldü. Törene Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Kan, askeri erkan, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol’un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

