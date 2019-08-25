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Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık, mevlid-i şerifle anıldı

21 Ağustos 2019 günü Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık, mevlid-i şerifle anıldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 16:32
Şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık, mevlid-i şerifle anıldı

21 Ağustos 2019 günü Şırnak’ın Silopi ilçesinde PKK bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık, mevlid-i şerifle anıldı.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın Şehit Akif Güleş Taziye Evinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, şehit aileleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi ve vatandaşlar katıldı.


İkindi namazının ardından başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan, bayrak, ezan, namus ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden şehit Uzman Çavuş Ayhan Yanık ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.


Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Aykut Pekmez, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık’ın babası Sadullah Yanık’a ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır dileyerek, yalnız olmadıklarını ve devlet olarak her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 16:32
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