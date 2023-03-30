Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını överek tehdit savuran İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını överek 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' sözleriyle tehdit savuran İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı
Cumhuriyet Savcısı şehit Mehmet Selim Kiraz'ın teröristler tarafından şehit edilmesini öven İBB personeli Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı.
DHKP-C tarafından şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katliamını öven paylaşımları ortaya çıkan CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri Eda Ezgi Yıldız'ın İBB İSYÖN AŞ'de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu belirlendi. Yıldız'ın CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları da ortaya çıkmıştı.
Gözaltına alındı
Kiraz'ın teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen Eda Ezgi Yıldız gözaltına alındı.
Hesabını sildi
Kirli yüzü deşifre olan ve henüz 2 gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun "sana söz" videosunu paylaşan Ezgi Yıldız, tepkiler çığ gibi büyüyünce hesabını sildi.
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