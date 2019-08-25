0553 313 94 23

Şehit Saru Batu Savcı Bey 732. kez anıldı

Osmanlı’nın 1287 yılında Bizans’a karşı verdiği kanlı İkizce Savaşında şehit düşen, Ertuğrul Gazinin oğlu, Şehit Saru Batu Savcı Bey, Domaniç Karaköy’ deki mezarı başında anıldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 20:34
Şehit Saru Batu Savcı Bey 732. kez anıldı

Osmanlı’nın 1287 yılında Bizans’a karşı verdiği kanlı İkizce Savaşında şehit düşen, Ertuğrul Gazinin oğlu, Şehit Saru Batu Savcı Bey, Domaniç Karaköy’ deki mezarı başında anıldı.


Yönetim Kurulu Üyesi ve Derneğin Kurucu Üyelerinden Abdullah Fidan’ın sunumunu yaptığı anma töreni şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunması ile başladı. Ardından Ertuğrul Gazi Eğitim Ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Sarıca, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Sarıca, Osmanlı tarihinde Saru Batu Savcı Bey’in önemine dikkati çekerek, "Cihanşümul bir devlet olan Osmanlı’nın kurulmasında, temellerinin atılmasında büyük bir emeği olan Ertuğrul Gazi’nin büyük oğlu, Osman Gazi’nin ağabeyi Şehit Saru Batu Savcı Bey’i anma törenine hoş geldiniz. Bizler, vatanın her karış toprağını kanlarıyla yoğuran ve bu toprakları Türk yurdu yapan Şehit Saru Batu Savcı Bey ve bütün şehitlerimizi anmak, yüceltmek, minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların ruhaniyeti ile beraber olmak için buradayız. Bizler, bugün; Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan, 1287 yılında kazanılan İkizce Zaferi’ni kutlamanın ve kutsal vatanımız için canını feda eden Şehit Saru Batu Savcı Bey’in şehadet yıldönümünü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız. Bugün, bu tören alanında, yani İkizce Muharebesi’nin yapıldığı Domaniç’te, Şehit Saru Batu Savcı Bey ve bütün şehitlerin ruhaniyeti ile beraber olmak, onları anmak, anlamak ve anlatmak için toplanmış bulunuyoruz. 1287 yılında gerçekleşen Domaniç İkizce Zaferi’nin heyecanını, Osmanlı’nın şahlanışını tekrar yaşamak için buradayız. Azim, inanç ve büyük fedakarlıklarla kazanılan İkizce Zaferi; Ecdadımızın bu topraklarda Bizans küffarına karşı, diriliş ve varoluş destanıdır. Savcı Bey’in tanıklık ettiği, onur ve cesareti ile güç kattığı İkizce Zaferi; bugünkü ve yarınki nesillere tarih, vatan sevgisi, milli şuur ve milli beraberlik için gerekli bilgiyi ve hassasiyeti kazandıracak kadar büyük bir destandır. Osmanlı’nın kurulmasında, temellerinin atılmasında tesiri ve emeği olan Şehit Savcı Bey’in ebedi aleme göç etmesinin üzerinden, tam 732 yıl geçti. Eğer bugün yaşadığımız dünyada biraz kendimiz olabiliyorsak, huzuru hissedebiliyorsak, geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunu, Şehit Saru Batu Savcı Bey ve bütün şehitlerimize borçluyuz. Bugün içinde var olduğumuz dünya, sahip olduğumuz güzel şeyler onların eşsiz katkısı ile vücut bulmuştur. Bizlere muhteşem bir miras bırakmışlardır. Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, onu vatan yapmak için şehit olan, koruyan, işleyen ecdadımızın, mirası ve hatırasıdır. Devraldığımız bu mirasın korunması ve bugünkü nesillere aktarılması gerekmektedir. Huzurunuzdan ayrılırken, şehadetinin 732. yılında milletimizin yüreğinde ölümsüzleşen, Allah, vatan ve millet için yaşamanın ve öylece ölmenin adı olan Şehit Saru Batu Savcı Bey’i ve bütün şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, Her karış toprağı mukaddes vatanımızın kıyamete kadar azim ve kararlılıkla var olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.


Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk’te yaptığı konuşmasında, “Bizler Domaniçliler olarak çok şanslıyız. Bir tarafımızda Hayme Ana, diğer tarafımız da Osman bey ve sallandığı beşlik çamı, bir diğer tarafımızda ise İlk Osmanlı Şehidi Savcı bey, Omuzlarımızda bu kadar tarihi sorumluluk var. Bizim görevimiz onara sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak ve tanıtmak. Ben Domaniç Belediye Başkanı olarak söz veriyorum buraya yapılacak her türlü hizmete elimin erdiği, gücümün yettiği desteği vereceğim ve el birliği ile tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkartacağız” dedi.


732. Savcı Saru Batu Beyin anma törenleri, Karaköylü Tarihçi Yazar merhum Hasan Efe’nin babasına verilen plaketin ardından halka bulgur pilavı ve ayran ikramı ile son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 20:34
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hizbullah'tan Beyrut'ta düşen İHA'lar için İsrail'e tepki
    1. Hizbullah'tan Beyrut'ta düşen İHA'lar..
    2. Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
    3. Karaman’da kavga eden iki kişi..
    4. Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası
    5. HDP'li 8 isim daha görevden alındı
    6. Namaz kılmaya gitti ölümden döndü
    7. Feminist ve aile düşmanları 'Emine..
    8. Sudan’da aşiretler arasında..
    9. Şehit Saru Batu Savcı Bey 732. kez..
    10. Güngören’de cinayet; bir kadın..
    11. Kadın wushucular, Emine Bulut cinayeti..
    12. Yayladağı festivali aba güreşiyle son..
    13. Kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak..
    14. Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi..
    15. Cumhurbaşkanı Erdogan Trabzon'da
    16. Futbol: Süper Lig
    17. Süper Lig:Trabzonspor: 0 - Yeni..
    18. Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3..
    19. Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Demir..
    20. Spor Toto Süper Lig'de ikinci hafta..
    21. Futbol: Süper Lig
    22. Irak'ta Haşdi Şabi üssüne İHA ile..
    23. Antalyaspor'un yeni transferi Leschuk..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da
    25. Menbiç sınırından mesaj gönderdiler!..
    26. İstanbul Güngören’de bir kadın henüz..
    27. Atlı spor oyunlarından objektiflere..
    28. Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası
    29. Medipol Üniversitesi Profesör Doçent..
    30. "Afrika ile stratejik ortaklık kurmaya..
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Canan Karatay uyardı! "1950'lerden sonra Türklerde..."
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Uludağ Sözlük’ten bir alçaklık daha! Hz. Muhammed’e saldırmaya devam ediyorlar
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek