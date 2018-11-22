Şehit Sanvcı Mehmet Selim Kiraz'ın davası başladı
İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde şehit edilen Mehmet Selim Kiraz soruşturmasında hakkında dava açılan 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına başlandı.22 Kasım 2018 Perşembe 12:24
Terör örgütü DHKP/C'li teröristlerce makamında rehin alınarak şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hakkında dava açılan 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına başlandı.
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Mithat Öztürk, Murat Canım ile tutuksuz sanık Deniz Özel ve avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklar Cengiz Özel, Mustafa Koçak ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
Firari sanıklar yok
Firari sanıklar Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ise duruşma gelmedi.
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