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Şehit Rize Emniyet Müdürü'ne veda

Dün makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Valilikte tören düzenleniyor. Verdi, Mersin'de toprağa verilecek.

12 Aralık 2018 Çarşamba 09:29
Şehit Rize Emniyet Müdürü'ne veda

Rize İl Emniyet Müdürlüğündeki makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Valilik önünde düzenleniyor. Törenin ardından Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin cenazesi, uçakla Mersin’e uğurlanarak burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şunları söyledi:

Bugün burada dün öğlen saatlerinde meslektaş görünümlü katilin hainin kurşunlarıyla yüreği millet sevdasıyla dolu pırıl pırıl mütevazi halkla kaynaşmış Rize’nin genç emniyet müdürü Altuğ Verdi için toplanmış bulunuyoruz.

Bizim inancımıza göre kötülüklere karşı savaşırken ölenler şehit olurlar. Şehit kardeşim genç ve yiğit kardeşim Altuğ Verdi’nin ailesine ve sevgili kızına şehit olmak istediğini ve onların buna hazırlıklı olmalarını tembih ettiğini ve öğütlediğini öğrendik.

O şehit olmak için hain bir kurşunu ya bir kalleş pusuyu, devletin içine sızmış hainlerin kahpe kurşununu ya da vatan savunmasında alacağı bir dost kurşununu bile hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında sorunlarını dinlediği, korumaya çalıştığı haklarını hukuklarını gözettiği evladı gibi gördüğü personellerinden birisinin kahpe kurşunuyla şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 09:29
  1. Mersin
  2. Rize
  3. Altuğ Verdi

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