  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden Refah Partisi'nde deprem! 'Erdoğan kaçacak' sözlerine sinirlendi, istifasını verdi

Abdulkadir Selvi, tehlikeli gelişmeyi "Maalesef" diyerek duyurdu! Eyvah ki ne eyvah

Mete Yarar, dünyayı sallayacak Çakır seyir füzesini duyurdu! Tüm Ege menzile girdi, korkudan ödleri kopacak

Kaza 'geliyorum' demiş! Yönetimi CHP’de olan İzmir'de yaşanan facia anları kamerada

DEM bile olsa ancak bu kadarını yapardı! CHP Türk bayraklarını kaldırdı

Alçak planı duyurdular: Türk İHA'larını düşürmek için bölgeye 7 adet elektronik harp istasyonu kurduk

Haydut devlet ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! ‘Gizli harp’ hali halen sürüyor

Mehmet Metiner, korkutan gelişmeyi böyle açıkladı: Kim ne derse desin artık bu başlamıştır

Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye çağrı! Ne diyeceği merak ediliyordu

Başkan Erdoğan'dan son dakika savaş açıklaması
15 Temmuz Şehit Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı
15 Temmuz

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 21:44:00 -
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı

15 Temmuz gecesi darbeciler tarafından şehit edilen Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı.

15 Temmuz'da şehit edilen Prof. Dr. İlhan Varank, şahadetinin 8'inci yılında Fatih Şehzadebaşı Camii avlusunda bulunan kabri başında anıldı. İkindi namazının arından Prof. Dr. İlhan Varank, babaları merhum Ali Haydar Varank ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mustafa Varank ve beraberindekiler Prof. Dr. İlhan Varank'ın mezarı başında dua etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23