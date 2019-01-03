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Şehit polisin kahramanlığı ortaya çıktı

Diyarbakır'da yol kontrolü yaptığı esnada teröristlerin saldırısına uğrayan ve vücuduna 3 kurşun isabet eden polis memuru Nazım Tuncer'in ağır yaralı olmasına rağmen hainleri takip ettiği ve iki teröristti vurduğu ortaya çıktı.

03 Ocak 2019 Perşembe 11:57
Şehit polisin kahramanlığı ortaya çıktı

Türkiye 17 Aralık akşamı Diyarbakır’dan gelen şehit haberiyle sarsıldı. Hani İlçesi kırsalında, içinde üç polisin bulunduğu sivil araca PKK’lı teröristler tarafından ateş açıldı. Hainlerin açtığı ilk ateş sırasında polis memuru Nazım Tuncer ve bir arkadaşı yaralandı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Tuncer, yarasına aldırmadan teröristleri kovalamaya devam etti. Yaklaşık 30 metre hainleri kovalayan ve ikisini de vuran polis memuru Tuncer daha sonra yere yığıldı. Olay yerine gelen meslektaşları ve sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılan Tuncer, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 

Oğlumla gurur duydum

Oğlunun şehadet haberini alan baba Mehmet Tuncer ise ‘vatan sağ olsun’ dedi. AKŞAM’a konuşan acılı baba oğluyla şehit olmadan üç gün önce konuştuğunu belirterek teröre lanet etti. Oğlunun hiçbir zaman görev yeriyle ilgili şikâyet etmediğini ve kendisine her sorduğunda ‘burası çok iyi’ dediğini söyleyen baba Mehmet Tuncer, olay günü yanında olan arkadaşının kendisini telefonla aradığını belirterek şöyle dedi: 

Oğlum her zaman atılgan bir insandı. O gün teröristler ateş açtığında kendisiyle birlikte yaralanan polis arkadaşı daha sonra beni aradı. Arabayla giderken teröristler ateş açmış. İlk ateşte yaralanmasına karşın onları kovalamaya devam etmiş. Oğlumla hep gurur duydum bundan sonra da şehit babası olarak gurur duymaya devam edeceğim.    

Bölge sorumlusu çıktı

Şehit polis Nazım Tuncer’in büyük bir kahramanlık örneği gösterdiği olayda vurduğu hainlerden birinin örgütün sözde Diyarbakır sorumlusu Veli Taşkıran olduğu ortaya çıktı. Teröristin Tuncer tarafından vurulmasının ardından ağır yaralandığı ve kaçmak isterken öldüğü öğrenildi. Teröristin cesedi birkaç gün sonra toprağa gömülü olarak bulundu.

Kaynak: Akşam

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Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:57
  1. Diyarbakır
  2. Nazım Tuncer

YORUM YAZ

  • ayşe gülayşe gül51 dk önce
    bir babayiğit geçti bu diyarlardan .o cennete diğerleri de cehennem çukurlarına gitti. nur için de yat şehidim.
  • ayşe mutayşe mut57 dk önce
    Maltaya gemiyi terederek paralarını da dışarıya kaçıranlar için canlarını vermiyor bu yiğidler ve o gidenler TUSİAD VE MURAT Ülker gibi insanları T.C. vatandaşlıklarından çıkartılmaları gerekiyor
  • MilletMillet1 sa önce
    Yiğidim aslanım mekanın cennet makamın şehitlik . Allah Türkü korusun ve yüceltsin.

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