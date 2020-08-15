  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:24:02 -
Şehit polis memuru Hakan Çetinkol son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT (AA) - İstanbul Esenyurt'ta 3 ay önce gerçekleştirilen bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan polis memuru Hakan Çetinkol, memleketi Siirt'te toprağa verildi.

İstanbul'dan cenazesi uçakla Siirt Havalimanı'na getirilen Şehit Çetinkol için burada tören düzenlendi. Çetinkol'un cenazesi daha sonra Kurtalan ilçesine götürüldü. Kurtalan Ulu Cami'de cenaze namazı kılınan Çetinkol'un cenazesi ilçeye bağlı Bağlıca köyünde defnedildi.

Cenazeye omuz veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şehidin babası Haydar Çetinkol ve yakınlarını teselli etti.

Törene, şehidin annesi Dilşan, eşi Serap, oğlu Yusuf ve kızı Sümeyye Çetinkol ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İmişçi, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Kaymakam Vekili Resul Özdemir, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çipras'ın sözlerini Yunanistan'ı salladı: Maalesef orayı Türklere verdik
Dünya

Çipras'ın sözlerini Yunanistan'ı salladı: Maalesef orayı Türklere verdik

Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır ile yapılan anlaşmaya ilişkin çok konuşulacak açıklamalar yapıyor.
ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den çekilmediği takdirde yaptırım ile tehdit eden ABD tarafından yeni bir skandal hamle geldi.
Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar
Gündem

Mete Yarar açıkladı: Türkiye'ye karşı savaş açtılar

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Akdeniz ve Ege'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'ye gayri resmi olarak savaş ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı