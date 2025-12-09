  • İSTANBUL
Yerel Şehit polis memuru Albayrak son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru Albayrak son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Çekmeköy'de dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda açılan ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak, Samsun'un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Emre Albayrak’ın cenazesi Ladik Merkez Camisi bahçesine getirildi. Burada Albayrak ailesine protokol üyeleri tarafından başsağlığı dilendi.

Albayrak'ın naaşı İl Müftüsü Veysel Çakır tarafından öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Arnavutlar Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, baba Ramazan, anne Aslıhan, şehidin eşi İrem Albayrak ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Özel Harekat Daire Başkanı Ünsal Hayal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Emre Albayrak, dün Çekmeköy'de bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Şehit Albayrak'ın evli olduğu, 6 yıl önce Hakkari'de göreve başladığı, 2022'den bu yana İstanbul'da görev yaptığı öğrenilmişti.

