SON DAKİKA
Yaşam
9
Yeniakit Publisher
İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor

Bursa’da İznik Gölü’ndeki su seviyesinin kritik seviyelere düşmesi, bölgeyi büyük bir çevre felaketinin eşiğine getirdi. İznik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, göldeki çekilmenin asıl nedeninin yağış azlığı değil, Gemlik hattındaki fabrikaların göl suyunu acımasızca kullanması olduğunu söyledi. "Önlem alınmazsa iki yıl içinde tarım bitecek" uyarısı yapan bölge temsilcileri, sanayi kuruluşlarına karşı acil eylem planı talep ediyor.

#1
Foto - İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor

İznik Gölü kıyısından gelen görüntüler, yaklaşan felaketi gözler önüne seriyor. Son aylarda etkili olan sağanak yağışlara rağmen göl suyunun çekilmeye devam etmesi, "doğal kuraklık" tezlerini çürütürken gözleri sanayi tesislerine çevirdi. Bursa’da İznik ve Orhangazi’yi doğrudan etkileyen İznik Gölü’ndeki su seviyesi düşüşü, bölgede endişeyi artırıyor. Son dönemde etkili olan yağışlara rağmen göldeki çekilmenin devam etmesi, çiftçi ve esnafı tedirgin ediyor.

#2
Foto - İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor

İznik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, göldeki çekilmenin yalnızca yağış azlığına bağlanamayacağını belirterek, sanayi tesislerinin su kullanımına dikkat çekti. Akçaalan, özellikle İznik Gölü çevresinde ve Gemlik hattındaki bazı fabrikaların göl suyunu yoğun şekilde kullanmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Akçaalan, "Göldeki çekilme sadece kuraklıkla açıklanamaz. Esas sorun, göl çevresindeki fabrikaların aşırı su kullanımıdır. Bu fabrikaların hiçbirinin gölden su kullanmaması gerekir. Yıllar önce bu konuda mücadele ettik ancak yeterli destek göremedik. Bugün İznik’i vuran bu sorun, yarın Orhangazi’yi de aynı şekilde etkileyecek" dedi.

#3
Foto - İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor

“İKİ YIL SONRA ÇİFTÇİ SU BULAMAYABİLİR” Göldeki mevcut gidişatın devam etmesi halinde tarımın ciddi zarar göreceğini vurgulayan Akçaalan, "Bu şekilde devam ederse iki yıl sonra çiftçi buradan bir damla su dahi kullanamaz. Sondajla çözüm bulunacağını düşünenler yanılıyor. Buna da izin verilmeyecek. Önlem alınmazsa önce çiftçi, ardından esnaf ve tüm vatandaşlar bu sıkıntıyı yaşayacak" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor

MUHTARLARDAN ORTAK ÇAĞRI: GÖL OLMAZSA TARIM DA OLMAZ Çakırca Mahallesi Muhtarı Ersin Körpe de İznik Gölü’ndeki çekilmenin tarım açısından hayati bir risk taşıdığını belirtti. Körpe, kuraklığın artık küresel bir sorun haline geldiğini ifade ederek şunları söyledi: "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bölgemizde de kuraklık yaşanıyor. Ancak İznik Gölü’nde yaşanan çekilme artık gözle görülür bir noktaya ulaştı. Bizler tarımla geçinen insanlarız. Göl biterse tarım biter. Bu nedenle gölün eski seviyesine ulaşması için mücadele ediyoruz."

#5
Foto - İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor

Bölge temsilcileri, İznik ve Orhangazi’deki çiftçiler, muhtarlar ve ilgili kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini vurgularken, yetkililere acil önlem çağrısında bulundu.

#6
Foto - İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor

. Göldeki su seviyesinin korunması için sanayi su kullanımı, tarımsal sulama ve alternatif kaynaklar konusunda kapsamlı bir plan hazırlanması gerektiği ifade edildi.

#7
Foto - İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor

İznik Gölü’ndeki çekilmenin devam etmesi halinde bölge ekonomisi ve tarımsal üretimin ciddi risk altına gireceği belirtiliyor.

#8
Foto - İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor

Çakırca Mahallesi Muhtarı Ersin Körpe ile birlikte ortak bir çığlık yükselten bölge sakinleri; göl olmazsa üretimin duracağını, sondajın da çözüm olmayacağını belirterek sanayi kuruluşlarının göl suyuna erişiminin derhal kesilmesini istiyor.

