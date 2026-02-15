İznik Gölü can çekişiyor! Fabrikalar gölü kurutuyor
Bursa’da İznik Gölü’ndeki su seviyesinin kritik seviyelere düşmesi, bölgeyi büyük bir çevre felaketinin eşiğine getirdi. İznik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kadir Akçaalan, göldeki çekilmenin asıl nedeninin yağış azlığı değil, Gemlik hattındaki fabrikaların göl suyunu acımasızca kullanması olduğunu söyledi. "Önlem alınmazsa iki yıl içinde tarım bitecek" uyarısı yapan bölge temsilcileri, sanayi kuruluşlarına karşı acil eylem planı talep ediyor.