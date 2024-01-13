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Gündem Şehit Piyade Uzman Çavuş Gün'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi
Gündem

Şehit Piyade Uzman Çavuş Gün'ün Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Yeniakit Publisher
2024-01-13 02:50:00 - 2024-01-13 03:03:55

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün (28) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün (28) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı. 


Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, şehit oldu. Gün’ün şehadet haberi, Gaziantep'in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti. 

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Hakan Gün’ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Şehidimizin Aksaray'daki baba evine Türk bayrağı asıldı
Şehidimizin Aksaray'daki baba evine Türk bayrağı asıldı

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