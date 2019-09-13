Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva için mevlit okutuldu

Mardin’de Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve güvenlik güçleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından Şakir Nuhoğlu Camisi’nde bugün cuma namazı öncesi Şehit Özel Hareket Şube Müdürü Tufan Kansuva için Mevlid-i Şerif okutuldu. Mevlit etkinliğinde Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, mevlüthanlar ve çatışmada yaralanan bir gazi, şehitler için mevlit ve ilahi okudu. Mevlide Vali Mustafa Yaman, Başsavcı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, polis memurları, özel harekat polisleri, güvenlik korucuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitte İl Müftüsü İsmail Çiçek, Şehit Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva ve şehit olan tüm güvenlik güçleri ve siviller için dua etti. Mevlitin sonunda vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.