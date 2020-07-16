  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şehit Özel Harekat polisi Demir'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi

Şehit Muhammet Demir'in eşi Hilal Demir: - "Şehit geliyor, gururumuz geliyor, ağlamayın. Sırtından vurdular ama gülümseyerek gitti. Arkadaşı dedi gülümsemiş, gülmüş benim yiğidim"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:59:56 -
Şehit Özel Harekat polisi Demir'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi

SİVAS (AA) - Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, dün Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özel Harekat polisi Muhammet Demir'in cenazesi, memleketi Sivas'a getirildi.

Şehidin cenazesini taşıyan askeri uçak, Sivas Nuri Demirağ Havaalanı'na indi.

Şehidin cenazesini, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile yakınları karşıladı.

Şehidin eşi Hilal ve 2 yaşındaki kızı Afra da aynı uçakla kente geldi. Hilal Demir, uçaktan inerek şehit eşinin fotoğrafını taşıdı, Afra'yı bir polis memuru kucağına aldı.

Hilal Demir, ağlayan yakınlarını teskin ederek, "Yiğidim, gururum, vatan sağ olsun." dedi.

"Afra, baba diyordun, babanı toprağa veriyoruz. Açın kollarınızı, şehidiniz geliyor." şeklinde konuşan Demir, "Şehit geliyor, gururumuz geliyor, ağlamayın. Sırtından vurdular ama gülümseyerek gitti. Arkadaşı dedi gülümsemiş, gülmüş benim yiğidim." ifadelerini kullandı.

Numune Hastanesi morguna konulan şehit Demir'in cenazesinin akşam saatlerinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Çatışmada 4 Özel Harekat polisi yaralanmış, Demir ile bir polis daha hastanede şehit olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı