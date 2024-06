Şehit Öner Güner İmam Hatip Lisesi’nde 700 yıllık gelenek! Manevi önderin adını başarılarıyla yaşatıyorlar

Şehit Öner Güner İmam Hatip Lisesi-Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulundan 3 takım halinde 9 öğrenci Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarına katıldı. Bu liseyi diğerlerinden ayıran farklı yapan bir özellik var. Şehit Öner Güner İmam Hatip Lisesi, Giresun’un manevi önderlerinden Es Seyyid Şeyh İdris Hz. lerinin mekanı Şeyhli mahallesinde bulunması.

OKÇULUĞUN HİKAYESİ

Osmanlı kayıtlarına göre 1300’lü yıllarda Horasan’dan gelen Seyyid Şeyh İdris, menkıbeye göre Horasan’dan 3 tane ok atmış. Birinci ok yerleşimi, ikinci ok ilmi temsil ederken üçüncü ok ta hakikati temsil ediyormuş.

Hikayeye göre oklar bu günkü Giresun’un Piraziz ilçesinin şeyhli mahallesine düşmüş. Birinci ok yerleşimi temsil ettiği için okun bulunduğu Şeyhli mahallesine gelip yerleşmişler. İkinci okun düştüğü yere de Şeyhli mahallesindeki tekkeyi kurmuşlar. Ancak hakikati temsil eden üçüncü ok hiç bulunamamış.

ÜÇÜNCÜ OK

İşte hakikati temsil eden üçüncü ok, okulun müdür yardımcısı Erol AŞIK ve Kung Fu antrenörü Yılmaz Turan ile birlikte araştırılmaya başlanarak Geleneksel Türk Okçuluğu kurulmuş.

Gençler üç takım halinde çalışmaya başlamış.

Yeniakit.com.tr’ye açıklama yapan Şehit Öner Güner İmam Hatip Lisesi müdür baş yardımcısı Erol Aşık;

“Okulumuzda 3 takım halinde çalışan genç kemankeşler Giresun’da il birinciliği, Gümüşhane’de bölge birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğüne elde ederek Türkiye finallerinde ise 11. 12. 17.sıraya yerleşmiş oldular. Mersin de yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye finallerinde sıralama atışlarında Genç Kızlar B grubunda 11. Genç Erkekler A grubunda 12. Genç Kızlar A grubunda 17. sıraları elde edildi” dedi.

ES SEYYİD ŞEYH İDRİS HZ.

Aranılan ‘Üçüncü Ok’ yolunda kurulan Geleneksel Türk Okçuluğu Giresun’un, Piraziz ilçesinin Şeyhli mahallesindeki Şehit Öner Güner İmam Hatip Lisesi’nde yaşatılmaya ve bölgenin manevi lideri Es Seyyid şeyh İdris Hazretleri’nin ismini yaşatmaya devam ediyor.