İSTANBUL (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Arnavutköy Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Ulusal Bisiklet Turu" İstanbul'dan başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminde mücadele ederken şehit düşen ve yaralanan gazileri anmak amacıyla bu yıl dördüncüsü yapılan bisiklet turu, Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nda start aldı.

Profesyonel 25 bisikletçinin katıldığı tur, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde sona erecek.

Bisikletçiler tur sırasında, güzergahtaki Bursa, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Aksaray'dan aldıkları toprağı da Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu Köyü'ndeki kabrine bırakacak.

- "Sporcu olarak vatan için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Bisikletçilerin yola çıkması dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, 15 Temmuz hain darbe girişimini gelecek tüm nesillere anlatmaya devam edeceklerini söyledi.

Baltacı, gerçekleştirdikleri turla, milleti için canını feda eden şehit Ömer Halisdemir'in adının yaşatılmasını istediklerini belirterek, "Sporcular geçtikleri şehirlerden toprak alarak Niğde'ye ulaşacak ve şehidimizin huzuruna gidilecek." dedi.



Tura katılan bisikletçi Gazi Bilir de, Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesi Türk milleti için kendini feda ettiğini dile getirerek, "Ömer Halisdemir için biz ne yapsak azdır. Amacımız 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in adını unutturmamak. Terimizi, yaşımızı akıtacağız, o bu vatan için kanını, canını her şeyini verdi. Biz de bu vatan için elimizden ne geliyorsa bir sporcu olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, bisikletçiler Arnavutköy'den aldıkları toprakla, Niğde'ye doğru pedal çevirmeye başladı.

