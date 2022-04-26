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Yaşam Şehit olan Doğukan Korkmaz’ın ailesine acı haber verildi
Yaşam

Şehit olan Doğukan Korkmaz’ın ailesine acı haber verildi

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Zonguldaklı Uzman Er Doğukan Korkmaz’ın ailesine acı haber verildi. Acılı anne-baba, haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 14:33:00 -
Şehit olan Doğukan Korkmaz’ın ailesine acı haber verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyi’nde ki terör hedeflerine yönelik olarak gerçekleştirilen Pençe Kilit operasyonunda, Zonguldaklı Sözleşmeli Uzman Er Doğukan Korkmaz şehit düştü.

Korkmaz’ın şehit haberi, sabah saatlerinde Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi’nde yaşayan baba Sinan ile anne Şerife Korkmaz’a verildi.

Gözyaşları sel oldu

Şehidin anne ve babası acı haberi aldığında gözyaşlarını tutamadı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve askeri görevliler şehit babasını teselli etmeye çalıştı.

Şehit babası Sinan Korkmaz, oğlunun asker olmayı çok istediğini ve haberi aldığından bu yana halen inanamadığını ifade etti.

Akrabalarından halen 9 kişi askerlik görevini yapıyor

İHA'nın aktardığına göre Sinan ve Şerife Korkmaz çiftinin iki oğlundan biri olan Doğukan Korkmaz’ın ağabeyi Hasan Korkmaz’ın maden işçisi olduğu öğrenilirken, akrabalarından halen 9 kişinin de askerlik görevi yaptığı ifade edildi.

 

Şehit haberi sonrası Korkmaz’ın evinin etrafı Türk bayrakları ile süslendi.

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