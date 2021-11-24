  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şehit öğretmenler adına sergi
Yerel

Şehit öğretmenler adına sergi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde şehit öğretmenler adına “Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun Öğretmenim” isimli program ve sergi düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 11:46:00 - 2021-11-24 11:52:06
Şehit öğretmenler adına sergi

Karesi Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu ve Üçpınarlı Şehit Ali İlkokulu Müdürlüğü tarafından şehit öğretmenler adına “Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun Öğretmenim” isimli program ve sergi tertip edildi. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen “Bayrağın Gölgesinde Al Bayrak Oldun Öğretmenim” isimli programda şehit edilen öğretmenler unutulmadı. Şehit öğretmenlerin fotoğrafları, eserleri ve hayatlarını anlatan şiirleri öğrenci ve veliler tarafından gözyaşları içinde izlendi. Daha önce de il çapında yaptığı programlar ile göz dolduran Karesi Şehit Yüzbaşı İlker Acar Ortaokulu ve Üçpınarlı Şehit Ali İlkokulu öğrencileri performansları ile göz doldurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından 'Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz' dedi...
Düğmeye kimin bastığı belli oldu
Gündem

Düğmeye kimin bastığı belli oldu

Bazı kentlerde ekonomiyi bahane ederek sokaklara çıkan grupları kimin provoke ettiği belli oldu.
İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı
Ekonomi

İsviçreli ekonomist dolar gerçeğini açıkladı

İsviçreli ekonomist Ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında toplu bir düşüş yaşandığını, kur yükselişinin sadece Türk Lirası il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay