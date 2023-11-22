  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Selçuk Bayraktar, Türkiye’yi heyecanlandıracak duyuruyu yaptı! “Bunun dünyada benzeri yok” diyerek ilan etti! Bu tam bir bomba

Mehmet Şimşek'ten flaş dolar hamlesi! İşte bu, hiç ama hiç beklenmiyordu

Başörtü karşıtı emekli general ağzını bozdu Rasim Ozan ve Nagehan Alçı’ya ağır hakaret. (O,Ç.) olmak böyle bir şeydir

Ucuza petrol satmaya başlamışlardı! Türkiye o ülkeden 400 bin varil petrol aldı

Bakan Kacır müjdeyi verdi! Faizsiz 1 milyon lira verilecek

Mehmet Şimşek resmen açıkladı! Türkiye’den yeni döviz hamlesi

Hollywood, Sarandon'ın Filistin'e destek göstermesinden rahatsız oldu

Dolar için beklenmedik tahmin: 17 lira birden değişecek

Altın fiyatları piyasaya baş kaldırdı! Gram ve çeyrekte alım fırsatı kaçtı mı?

İslâmî STK’lardan siyoniste lânet: Gazze’de insanlık katlediliyor
Kültür - Sanat Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı: Geri sayım başlıyor!
Kültür - Sanat

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı: Geri sayım başlıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 16:17:00 - 2023-11-22 16:17:51

Bölücü terör örgütü PKK'nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmin 24 Kasım'da vizyonda olacağını açıkladı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmin 24 Kasım'da vizyonda olacağını açıkladı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatının beyaz perdeye aktarıldığı TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek. TRT'den yapılan açıklamaya göre filmin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

ŞEHİT ÖĞRETMEN İSMİNİ HOCALI'DA KATLEDİLEN BEBEKTEN ALMIŞTI

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, fragmanı ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi: "İsmi, Hocalı'da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmimiz 24 Kasım'da vizyonda." Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur kaleme aldı. FİLM KADROSUNDA KİMLER VAR? Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23