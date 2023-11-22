Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan filmin ilk fragmanı yayınlandı: Geri sayım başlıyor!

Bölücü terör örgütü PKK'nın şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını anlatan "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" adlı filmin ilk fragmanı yayınlandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, filmin 24 Kasım'da vizyonda olacağını açıkladı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatının beyaz perdeye aktarıldığı TRT ortak yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde vizyona girecek. TRT'den yapılan açıklamaya göre filmin ilk tanıtım videosu yayınlandı.

ŞEHİT ÖĞRETMEN İSMİNİ HOCALI'DA KATLEDİLEN BEBEKTEN ALMIŞTI

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, fragmanı ilk kez sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi: "İsmi, Hocalı'da şehit edilen Aybüke bebeğin hatırasını yaşatmak için verildi. Aybüke Yalçın ismiyle, yüreğiyle, korkusuz yürüyüşüyle, şehadetle nihayetlenen genç ömrüyle hepimizin öğretmeni ve kahramanı oldu. 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' filmimiz 24 Kasım'da vizyonda." Filmin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryosunu Uğur Kılıç ve Ozan Bodur kaleme aldı. FİLM KADROSUNDA KİMLER VAR? Filmde Aybüke öğretmeni Nihayet Şahin, babası Sadık Yalçın'ı Caner Kurtaran, annesini ise Zeynep Kankonde canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Engin Hepileri, Cansel Elçin, Murat Han, Turgay Tanülkü ve Zeliha Kendirci gibi isimler bulunuyor.

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