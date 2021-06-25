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Eğitim Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça hazırlık sınıfı başvuruları başladı
Eğitim

Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça hazırlık sınıfı başvuruları başladı

Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yapılan açıklama ile Hafız öğrenciler için açılan Arapça hazırlık sınıfına başvuruların başladığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 18:31:00 -
Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça hazırlık sınıfı başvuruları başladı

Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hafız öğrenciler için Arapça hazırlık sınıfı başvurularının başladığını duyurdu.

Son başvuru 30 Haziran'da

Arapça hazırlık sınıfına katılım şartı olarak öğrencilerin 4 yıllık ortaokullardan mezun olması gerekliliğinin vurgulandığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Hafızlık belgesine sahip olma zorunluluğu da ifade edildi.

Son başvurunun 30 Haziran'da alınacağı Arapça hazırlık sınıfına yerleştirmeler, Dç. Dr. Fatih Çollak danışmanlığında gerçekleşecek.

 

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