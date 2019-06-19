0553 313 94 23

Şehit Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze namazı

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden şehit Muhammed Mursi, İslam alemini yasa boğdu. Dün Diyanet İşleri Başkanlığı’nca alınan kararla bütün merkez camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Bakanı Ali Erbaş, Ankara’da Hacı Bayram Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:55
Şehit Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze namazı

 Yeni Akit  Ankara 

Mısır’da 2012 yılında yapılan halk oylamasında halkın yüzde 52 desteğiyle iktidara gelen, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013 tarihinde Batılı emperyalistlerin desteğindeki Mısır Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı kanlı askeri darbeyle tutuklanıp, hapse atılan ve geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemede şehadete eren Muhammed Mursi için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

“Velinimete yapılan ihanet en alçakçasıdır”

Binlerce vatandaşın iştirak ettiği cenaze namazının ardından bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Darbeyle gelenler daha büyük darbelerle giderler her zaman. Tabii esas vatanına, milletine, Mısır halkına ve kendisini o göreve tayin eden velinimetine ihanet edenlerin ihanetinin büyüklüğünü ifade etmek isterim. Aslında bütün ihanetler kötüdür ama velinimete yapılan ihanet, bunlar içerisinde en kötüsü, en alçakçasıdır” dedi.

“Allah’ın nuru kesinlikle tamamlanacak”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Allah’ın nurunun kesinlikle tamamlanacağını, bunun için peygamberlerin, Allah dostlarının ve milletinin iradesini temsil eden yiğitler ile kahramanların mücadele ettiğini belirterek Mursi’ye Allah’tan rahmet diledi. Erbaş, “Rabbim onun yolunda nice gençlerin yetişmesini ve o gençleri yetiştirmeyi bizlere ve bütün Müslümanlara nasip eylesin” diye dua etti. Cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanısıra çok sayıda milletvekili ve binlerce vatandaş katıldı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:55
  1. Ankara
  2. Mısır
  3. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
  4. Batılı emperyalistler
  5. Mısır Silahlı Kuvvetleri
  6. Muhammed Mursi
  7. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  8. Hacı Bayram Veli Camii
  9. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  10. Cenaze namazı
  11. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
  12. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  13. gıyabi cenaze namazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var"
    1. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan..
    2. Kahramanmaraş Piazza "En Uzun Günde"..
    3. Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve..
    4. Büro Sen Kars Şube Başkanı..
    5. BM Kaşıkçı Raporu: "ABD, Kaşıkçı..
    6. Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore..
    7. Kars’ta festival heyecanı başlıyor
    8. Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun..
    9. 28 Şubat mağdurları için özgürlük ne..
    10. Selçuklu Belediyesinden afetlere karşı..
    11. 24 yaşındaki genç reklamcı, evinde ölü..
    12. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan,..
    13. Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve..
    14. Asıl marifet, Milletin gönlünde kalıcı..
    15. Çankaya Belediyesinden kadınlara satış..
    16. BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı..
    17. Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak..
    18. Donald Trump, 2020 için başkanlık..
    19. 20 yıl sonra insanlara bunları..
    20. Başkent’in çehresi değişiyor
    21. 17. uluslararası geometri sempozyumu..
    22. Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
    23. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "17..
    24. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    25. Mısır'dan BM'ye "Mursi'nin ölümünü..
    26. Gazişehir Gaziantep de transferde..
    27. Şehit Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze..
    28. Kastamonu Bursa’ya taşınıyor
    29. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    30. İzmir’de 3 kilometrelik pastayla rekor..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum