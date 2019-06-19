Şehit Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze namazı

Yeni Akit Ankara

Mısır’da 2012 yılında yapılan halk oylamasında halkın yüzde 52 desteğiyle iktidara gelen, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013 tarihinde Batılı emperyalistlerin desteğindeki Mısır Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı kanlı askeri darbeyle tutuklanıp, hapse atılan ve geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemede şehadete eren Muhammed Mursi için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

“Velinimete yapılan ihanet en alçakçasıdır”

Binlerce vatandaşın iştirak ettiği cenaze namazının ardından bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Darbeyle gelenler daha büyük darbelerle giderler her zaman. Tabii esas vatanına, milletine, Mısır halkına ve kendisini o göreve tayin eden velinimetine ihanet edenlerin ihanetinin büyüklüğünü ifade etmek isterim. Aslında bütün ihanetler kötüdür ama velinimete yapılan ihanet, bunlar içerisinde en kötüsü, en alçakçasıdır” dedi.

“Allah’ın nuru kesinlikle tamamlanacak”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise Allah’ın nurunun kesinlikle tamamlanacağını, bunun için peygamberlerin, Allah dostlarının ve milletinin iradesini temsil eden yiğitler ile kahramanların mücadele ettiğini belirterek Mursi’ye Allah’tan rahmet diledi. Erbaş, “Rabbim onun yolunda nice gençlerin yetişmesini ve o gençleri yetiştirmeyi bizlere ve bütün Müslümanlara nasip eylesin” diye dua etti. Cenaze namazına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanısıra çok sayıda milletvekili ve binlerce vatandaş katıldı.