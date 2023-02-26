Şehit Metin Yüksel dualarla anıldı
1980 öncesi İslamcı gençliğin liderlerinden, Fatih Akıncıları Başkanı Metin Yüksel, bugün öğle namazına müteakip Fatih Camii avlusunda, şehit edildiği yerde anıldı.
Şehit metin yüksel vefatının 44. yılında İstanbul Fatih Camii'nde şehit edildiği yerde dualarla anıldı.
Şehit Metin Yüksel Platformu’nun düzenlediği törene, pek çok sivil toplum kuruluşu (STK) ve duyarlı insanlar katıldı.
Anma programında, Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Mustafa Özer, Şehit Metin Yüksel'i ve verdiği örnek mücadeleyi anlatan bir Basın açıklaması gerçekleştirdi.
Yapılan basın açıklamasından sonra platform üyeleri ve hazır bulunan vatandaşlar Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldılar.
Topluca yapılan duaların ardından anma töreni sona erdi.
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