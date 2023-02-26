  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Benden başkası karar veremez’ Diktatör Kemal tek yetkili oldu

TMMOB bildiğiniz gibi! "Deprem bölgelerinde inşaat başlamasın"

Kübalı doktorlara, binlerce kilometre ötedeki o ülkeden tercüman olmak için geldi! Çok üzücü ve etkileyici...

YSK deprem bölgesine gidiyor! Seçim için saha analizi yapılacak

Kahramanmaraş depremleriyle önemi bir kez daha anlaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o çağrıları yeniden gündemde

Kavganın kokusu yakında çıkar! Sözcü Uğur Dündar’ı fena sattı

YSK'dan seçim için flaş karar! Deprem bölgesine gidiyor: Bu sefer o tarihte yeni sistem test edilecek!

İnsanların hayatını riske attılar! İşte İhanetin belgesi

Halil Konakcı'dan Fatih Altaylı'ya anladığı dilden cevap!

İnsanlık tarihinin kara lekesi! Hocalı Katliamı: Azerbaycan'da anılıyor, oraya akın ettiler! Bakanlık anma mesajını duyurdu
Gündem Şehit Metin Yüksel dualarla anıldı
Gündem

Şehit Metin Yüksel dualarla anıldı

1980 öncesi İslamcı gençliğin liderlerinden, Fatih Akıncıları Başkanı Metin Yüksel, bugün öğle namazına müteakip Fatih Camii avlusunda, şehit edildiği yerde anıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 19:57:00 - 2023-02-26 20:17:43
Şehit Metin Yüksel dualarla anıldı

Şehit metin yüksel vefatının 44. yılında İstanbul Fatih Camii'nde şehit edildiği yerde dualarla anıldı.

Şehit Metin Yüksel Platformu’nun düzenlediği törene, pek çok sivil toplum kuruluşu (STK) ve duyarlı insanlar katıldı.

Anma programında, Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Mustafa Özer, Şehit Metin Yüksel'i ve verdiği örnek mücadeleyi anlatan bir Basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan basın açıklamasından sonra platform üyeleri ve hazır bulunan vatandaşlar Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kıldılar.

Topluca yapılan duaların ardından anma töreni sona erdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Metin Yüksel Ümmetin fedaisi idi!
Metin Yüksel Ümmetin fedaisi idi!

Aktüel

Metin Yüksel Ümmetin fedaisi idi!

Şehid Metin Yüksel dualarla anılıyor
Şehid Metin Yüksel dualarla anılıyor

Aktüel

Şehid Metin Yüksel dualarla anılıyor

Şehid Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz
Şehid Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz

Aktüel

Şehid Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz

Şehit Metin Yüksel için toplanıyoruz: Bugün herkes Fatih Camii'ne
Şehit Metin Yüksel için toplanıyoruz: Bugün herkes Fatih Camii'ne

Gündem

Şehit Metin Yüksel için toplanıyoruz: Bugün herkes Fatih Camii'ne

44 yıllık dinmeyen acı! Metin Yüksel şehid edildiği yerde anılacak
44 yıllık dinmeyen acı! Metin Yüksel şehid edildiği yerde anılacak

Aktüel

44 yıllık dinmeyen acı! Metin Yüksel şehid edildiği yerde anılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23