Tarihi geçmiş güneş kremi kullanılır mı? Kullanılırsa zararı ne olabilir? Güneş kremlerinin de diğer kozmetik ve dermokozmetik ürünler gibi belirli bir kullanım ömrü vardır. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerde UV filtrelerinin etkinliği azalabilir ve ürün vaat ettiği korumayı sağlayamayabilir. Bu durum özellikle yaz aylarında güneş yanıkları, lekelenme ve uzun vadede cilt kanseri riskinin artmasına neden olabilir. Ayrıca ürünün yapısı bozulduğu için tahriş, kızarıklık veya alerjik reaksiyonlar da görülebilir. Renginde, kokusunda veya kıvamında değişiklik olan güneş kremlerinin son kullanma tarihi geçmemiş olsa bile kullanılmamasını öneriyoruz.