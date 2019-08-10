Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi yeni hizmet binasında Kütahya Valisi Ömer Toraman, 6 Ağustos itibarıyla Cedit Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ni ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, 6 Ağustos itibarıyla Cedit Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi’ni ziyaret etti.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile emniyet personeli tarafından karşılanan Vali Toraman, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu, polislerle sohbet edip kolaylıklar diledi.

Yeni hizmet binası ve faaliyetler hakkında bilgiler veren İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtip, teşekkür etti. (EFE-)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.