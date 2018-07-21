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Şehit kızlarından mesaj var: Kandil'e Türk Bayrağını dikin!

Türkiye onları 2007’de tanıdı. Şehit babalarının cenazesinde, amcalarının kucağındalardı. Yırtık çoraplı ve yalın ayak görüntüleri tüm ülkeyi ağlatmıştı. Şimdi biri lise, öteki ortaokula giden genç kızların tek isteği var: Kandil’in temizlenip zirveye Türk bayrağının dikilmesi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:12
Şehit kızlarından mesaj var: Kandil'e Türk Bayrağını dikin!

Kuzey Irak’a yönelik 7 Ekim 2007 tarihinde düzenlenen kara harekatında Şırnak’ın Gabar Dağı’nda 12 arkadaşıyla birlikte şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy’un kızları Güneş 14, Zeliha ise artık 12 yaşında. Babalarının cenazesine amcalarının kucağında getirilen çocukların görüntüsü tüm Türkiye’yi üzmüş, derinden etkilemişti. Şehidin kızları Güneş ve Zeliha’nın yırtık çoraplı ve yalın ayak görüntüleri tüm ülkeyi ağlatmıştı.

KANDİL’İN ZİRVESİNE BAYRAĞI DİKİN

Güneş bu sene lise birinci sınıfa başlayacak, Zeliha ise babasının isminin verildiği Beşat Kırsal Mahallesi’ndeki Şehit Piyade Onbaşı Kasım Aksoy Ortaokulda 7’nci sınıfa gidiyor. Terör örgütü PKK yüzünden babasız büyüyen Güneş ve Zeliha, Kandil’e operasyona giden askerler için her gün dua ediyor. Türk askerinin Kandil’in teröristlerden temizleyip babalarının kanını yerde bırakmayacağını söyleyen kızlar, dağın zirvesine ise Türk bayrağı dikilmesini istedi.

BABAMIZIN KANI YERDE KALMAYACAK

Şehidin kızı Güneş, “Benim babam Kandil, Irak operasyonu düzenlendiğinde şehit düşmüştü. Şu anda Türk askerleri Kandil’de operasyon yapıyor. İnşallah bayrağı dağın en tepesine koyar babamın da kanını yerde bırakmazlar. Bütün teröristleri temizleyeceğiz. Allah yardımcıları olsun” dedi. Zeliha da “Bayrağımızı dağın en tepesine koyduklarında biz o zaman rahatlayacağız. Babamızın kanını yerde bırakmayacaklar” diye konuştu.

 

OPERASYONA GÜNEŞ İSMİ VERİLMİŞTİ

Şehit kızlarının Türkiye’yi derinden etkileyen görüntülerinin ardından Türk Ordusu Kuzey Irak’a 21 Şubat 2008’de bir kara harekatı başlattı. Operasyona Şanlıurfalı Şehit Kazım Aksoy’un 3 yaşındaki kızı Güneş’in adı verildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:12
  1. Şırnak
  2. Şanlıurfa
  3. Ordu
  4. Şehit
  5. Şehit Kızları
  6. Mesaj
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