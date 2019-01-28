Şehit kızının 'baba' hasreti! Yürekleri dağladı

Diyarbakır’da 2017 yılının Haziran ayında teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda çıkan çatışmada hainler tarafından şehit edilen Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Selçuk Özer’in kızı minik Ayşegül, baba hasretini onun fotoğrafıyla konuşarak gideriyor.
28 Ocak 2019 Pazartesi 13:12
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