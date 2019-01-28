Şehit kızının 'baba' hasreti! Yürekleri dağladı

Konya’nın Akşehir ilçesi Yarenler Mahallesi'ndeki evinde annesi Huriye Özer ile birlikte yaşayan 4 yaşındaki şehit kızı Ayşegül Özer, evlerinin salonunda asılı olan babasının afişine sarılıp sık sık onunla konuşuyor. Şehidin eşi Huriye Özer, bir gün evde kızını ararken salonda onu babasının fotoğrafına sarılıp konuşurken bulduğunu anlatarak, "Onu öyle görünce ben de elime telefonu alıp videosunu çektim. Babasına ne zaman geleceğini soruyordu. Onu çok özlediğini söylüyordu. Biz onu çok özlüyoruz. Kızım Ayşegül hala ne olduğunun bilincinde olmadığı için hiçbir şeyin farkında değil. ‘Anne babam ne zaman gelecek?’ diye soruyor ama ben hiçbir şey diyemiyorum. O hala gelecek diye bekliyor. Gelsin beni kucağına alsın, bana şeker alacak diyor. Baban nerede diye soranlara, ‘babam çarşıya gitti, bana oyuncak alacak, gelecek’ diyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum" diye konuştu.

Babasının fotoğrafına ne zaman geleceğini soruyor

Huriye Özer, kızının sık sık fotoğrafa sarılıp "Baba ne zaman geleceksin, ben seni çok özledim gel artık ben seni çok seviyorum. Bizim evimize odama bak Selçuk, biz taşındık ya evi bilmediği için mi gelmiyor anne? Ben seni çok özlüyorum gel çabuk gel. Ne zaman gelmek istersen değil, ne zaman geleceksin, 2’den sonra mı geleceksin 3 sonra mı geleceksin. Selçuk yaa şimdi gel ben seni çok seviyorum, sen beni özlemedin mi? Belki çok özledin. Beni kucağına alsana. Bir de şeker al bana. Yağmur yağıyor, Selçuk senin üzerine de kar mı yağıyor ki?" dediğini anlattı.

Annesinin kucağında objektiflere gülümseyen şehit kızı Ayşegül ise "Selçuk seni çok seviyorum, seni çok özledim" diyerek babasına olan özlemini dile getirdi.