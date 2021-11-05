Şehit kızından Demirtaş'ın karısına tokat gibi cevap

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medyadan, "Beş yıl boyunca her şeye rağmen umudumuzu hiç yitirmedik. Dirençliyiz ve biliyoruz ki demokrasi kazanacak, mutlaka kazanacak" sözleriyle bir video mesaj paylaştı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Mehmet Şirin Demir'in kızı gazeteci Gülay Demir ise Twitter üzerinden Demirtaş'a tepki gösterdi. Şehit kızı Gülay Demir, Demirtaş'ın bu paylaşımına "Bunca yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider" diyerek yanıt verdi.

"Son bir kez görmeyi nasip et"

Demir, şunları söyledi: "Babamın şehadet haberini aldığımda 'Allah'ım tek parça olarak son bir kez görmeyi nasip et' diye 'Umut' etmiştim. Sonrasında 'Allah'ım keşke yaralı olsaydı da, ömür boyu yaralarını sarsaydım' diye 'umut' etmiştim. Bunca yetimin ahı yeri göğü inletirken senin bu 'umudun' yitip gider…"