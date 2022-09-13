Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Hakk'a yürüdü! 'Oğlum bizi cennette karşılayacak'

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk evinde hayatını kaybetti.

Mardin Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce makam odasına konulan bombanın patlatılması neticesi şehit edilen Kaymakam Muhammed Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk hayatını kaybetti.

Safitürk’ün Arifiye ilçesinde yaşadığı evde hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Cennette bizi karşılayacak"

Asım Safitürk oğlu için yaptığı açıklamada, "İnşallah cennette bizi karşılayacak. En büyük tesellimiz budur. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de 'Şehitler ölmez, onlar hayattadır, siz anlamazsınız' diyor. Bunlar bizi teselli ediyor ve ayakta tutuyor" ifadelerini kullanarak büyük bir tevekkül örneği sergilemişti.