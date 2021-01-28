Şehit kaymakam Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ten Kılıçdaroğlu'na sert sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz” sözlerini söyleyen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek’i savunmasına Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk’ten tepki geldi.

Şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, "Kılıçdaroğlu’nun şöyle bir rahatsızlığının olduğunu hissediyorum ve görüyorum. Bakıyor ki bu hizmetlerin önüne geçemiyor, vatandaşın iktidar seçtiği kişileri alaşağı edemiyor, onun için gidiyor bu vatanın polisini, askerini şehit eden teröristler ve onların liderleri ile birlikte iş birliği yapıyor. Daha da ötesinde dışarıya şikayet ediyor yani memleket dışı, memlekete iyi niyetle bakmayan başka devletlere de şikayet ediyor. Bunun rahatsızlığı gayet fazladır. Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesin gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın" dedi.