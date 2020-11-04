Şehit işçinin intikamı alındı! 5 terörist imha edildi

Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen 5 teröristin, yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka bir amacı olmayan masum işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirilmesi ile toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Şehidimizin intikamı alındı

MSB'den yapılan açıklamada,"Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK’lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi. Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarımız sürüyor." denildi.