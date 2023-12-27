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Siyaset Şehit hassasiyeti mi, seçim hassasiyeti mi? CHP’li belediyelerden şaşırtan kararlar!
Siyaset

Şehit hassasiyeti mi, seçim hassasiyeti mi? CHP’li belediyelerden şaşırtan kararlar!

Yeniakit Publisher
2023-12-27 12:47:00 - 2023-12-27 12:50:37
Şehit hassasiyeti mi, seçim hassasiyeti mi? CHP’li belediyelerden şaşırtan kararlar!

TBMM'deki ortak terör bildirisine DEM'li ortaklarıyla birlikte imza atmayan CHP'nin bazı belediyelerinde 'seçim hamlesi' olarak yorumlanan kararlara imza atıldı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 1 haftalık yas ilan etmesinden sonra CHP'li İzmir ve Bodrum belediyelerinde de dikkat çeken kararlara imza atıldı.

DEM'lilerle birlikte TBMM'deki ortak terör bildirisine imza atmayan Özgür Özel, Türkiye 12 şehidine ağlarken tek bir kelimeyle ne PKK terör örgütünü ne terör sevici DEM'lileri kınadı.

Özel'in duruşu tepkilere sebep oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı şehit cenazesinde yuhalandı. Öte yandan CHP'nin şehit cenazesine gönderdiği çelenk de vatandaşlar tarafından parçalandı.

Belediyelerden dikkat çeken hamleler!

Yaşanan tartışmalı süreçte CHP yönetimi belediyeleri öne sürerek tepkileri azaltmaya çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras art arda yaptıkları açıklamalarla şehitlerimiz nedeniyle yeni yıl kutlamalarını iptal ettiklerini duyurdu.
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CHP'li belediyelerin bu kararları seçim öncesi oluşan tepkileri dindirmek için aldıkları düşünülüyor.

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